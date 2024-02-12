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Імовірно, 7 лютого в атаці на Київ РФ застосувала протикорабельні ракети "Циркон", – КНДІСЕ

На це вказують зібрані елементи, які характерні саме для такого типу ракети.

Імовірно, 7 лютого в атаці на Київ РФ застосувала протикорабельні ракети "Циркон", – КНДІСЕ
Імовірно, уламки ракети "Циркон"
Фото: Телеграм Олександра Рувіна

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджують російські ракети, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну. 

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 «Циркон». Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї", – повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін. 

Він додав, що ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.

Рувін зазначив, що 3М22 "Циркон" − це протикорабельна гіперзвукова крилата ракета прийнята на озброєння у січні 2023 року. 

Ворог заявляв про наступні характеристики: 

  • Дальність − 600-1500 км, 
  • Швидкість до 8-9 Мах, 
  • Маса бойової частини близько 300-400 кг, 
  • Довжина 8-10 м.

"Загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші – вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 «Циркон». Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів", – зазначив експерт.

За його словами, ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22. 

Імовірно, уламки ракети &quot;Циркон&quot;
Фото: Телеграм Олександра Рувіна
Імовірно, уламки ракети "Циркон"

"На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю «Циркону». Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", – повідомив Рувін.

Проте мікроелектроніка малозбережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Тому експерти намагаються визначити склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. 

Імовірно, уламки ракети &quot;Циркон&quot;
Фото: Телеграм Олександра Рувіна
Імовірно, уламки ракети "Циркон"

"Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак уже можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам. У ході подальшого експертного дослідження вся можлива інформація буде деталізована" – резюмував Рувін. 

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