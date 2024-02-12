Соратнику Аксьонова, що забезпечує виробництво дронів для РФ, повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту Роману Хитущенку – "першому заступнику міністра економічного розвитку" в окупаційному "уряді Криму", який один із перших підтримав захоплення українського півострова.
"Перебуваючи на "посаді", фігурант виконує завдання кремля щодо організації промислового виробництва бойових дронів для російських військ", – повідомили в СБУ.
Зокрема, за даними відомства, у червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу "робочої групи", яка створила у тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників. Йдеться про про серійне проєктування та виготовлення ударних і розвідувальних БпЛА. У разі успішного випробування бойових дронів, їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті.
"За безперебійність цього виробництва колаборант особисто доповідає місцевому гауляйтеру Аксьонову та «звітує» до москви", – додали в СБУ.
Також його включили до складу місцевої окупаційної адміністрації Росії, де спочатку призначили "заступником міністра економічного розвитку", а в листопаді 2023 року – "першим заступником".
Відтоді Хитущенко опікується питаннями "переформатування" економіки півострова під потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії.
Також він часто буває в ефірі російських каналів, де відкрито підтримує кремлівський режим.
Служба безпеки заочно повідомила Хитущенку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
- Також заочну підозру отримав ексгенерал часів Януковича Ганжа, який працює на окупантів і очолює т.з. службу безпеки на окупованій частині Запорізької області.
- Російському генералу Резанцевому, який окуповував Херсонщину, теж повідомили про підозру. 24 лютого 2022 він особисто віддав наказ на захоплення Херсонської області, також наказав захопити аеродром у Чорнобаївці.
- Нещодавно заочну підозру також оголосили підсанкційному митрополиту Луганської єпархії УПЦ (МП) Василю Поворознюку, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті. Фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.
- “Експерт” з телеканалів Медведчука Михайло Шпір заочно отримав 10 років тюрми. Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.