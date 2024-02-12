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Соратнику Аксьонова, що забезпечує виробництво дронів для РФ, повідомили про підозру

Зрадник одним із перших підтримав окупацію Криму та активно підтримує кремлівський режим на пропагандистських каналах. 

Соратнику Аксьонова, що забезпечує виробництво дронів для РФ, повідомили про підозру
Роман Хитущенко отримав заочну підозру
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту Роману Хитущенку – "першому заступнику міністра економічного розвитку" в окупаційному "уряді Криму", який один із перших підтримав захоплення українського півострова.

"Перебуваючи на "посаді", фігурант виконує завдання кремля щодо організації промислового виробництва бойових дронів для російських військ", – повідомили в СБУ.

Зокрема, за даними відомства, у червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу "робочої групи", яка створила у тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників. Йдеться про про серійне проєктування та виготовлення ударних і розвідувальних БпЛА. У разі успішного випробування бойових дронів, їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті.

"За безперебійність цього виробництва колаборант особисто доповідає місцевому гауляйтеру Аксьонову та «звітує» до москви", – додали в СБУ. 

Також його включили до складу місцевої окупаційної адміністрації Росії, де спочатку призначили "заступником міністра економічного розвитку", а в листопаді 2023 року – "першим заступником".

Відтоді Хитущенко опікується питаннями "переформатування" економіки півострова під потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії. 

Також він часто буває в ефірі російських каналів, де відкрито підтримує кремлівський режим.

Служба безпеки заочно повідомила Хитущенку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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