Російському генералу Резанцевому, який окуповував Херсонщину, повідомили про підозру

24 лютого 2022 він особисто віддав наказ на захоплення Херсонської області, також наказав захопити аеродром у Чорнобаївці.

Російському генерал-лейтеранту Якову Резанцеву, командувачу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії, заочно повідомили про підозру.

"24 лютого 2022 року він особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області", – йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

За даними СБУ, під командуванням Резанцева окупаційні угруповання РФ вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму.

Саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці.

"Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини", – додали в СБУ.

Крім того, у період окупації правобережжя області Резанцев організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.

"За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів. У такий спосіб російський посадовець виконував завдання москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру у веденні агресивної війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

"Де б не переховувався воєнний злочинець – його буде знайдено і покарано", – резюмували в СБУ.