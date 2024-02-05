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Російському генералу Резанцевому, який окуповував Херсонщину, повідомили про підозру

24 лютого 2022 він особисто віддав наказ на захоплення Херсонської області, також наказав захопити аеродром у Чорнобаївці.

Російському генералу Резанцевому, який окуповував Херсонщину, повідомили про підозру
Генерал-лейтенанту армії РФ оголосили заочну підозру
Фото: СБУ

Російському генерал-лейтеранту Якову Резанцеву, командувачу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії, заочно повідомили про підозру.

"24 лютого 2022 року він особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області", – йдеться у повідомленні Служби безпеки України. 

За даними СБУ, під командуванням Резанцева окупаційні угруповання РФ вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму.

Саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці.

"Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини", – додали в СБУ.

Крім того, у період окупації правобережжя області Резанцев організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.

"За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів. У такий спосіб російський посадовець виконував завдання москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України", – йдеться у повідомленні. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру у веденні агресивної війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. 

"Де б не переховувався воєнний злочинець – його буде знайдено і покарано", – резюмували в СБУ. 

  • Нещодавно заочну підозру також оголосили підсанкційному митрополиту Луганської єпархії УПЦ (МП) Василю Поворознюку, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті. Фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.
  • “Експерт” з телеканалів Медведчука Михайло Шпір заочно отримав 10 років тюрми. Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
  • Заочно засудили командира російської бойової машини, який катував та імітував страту цивільних мешканців Київщини. 
  • За катування мешканців села Луб’янка, що на Київщині, росіянину йому призначили 10 років тюрми.
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