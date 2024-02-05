Російському генералу Резанцевому, який окуповував Херсонщину, повідомили про підозру

Російському генерал-лейтеранту Якову Резанцеву, командувачу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії, заочно повідомили про підозру.
"24 лютого 2022 року він особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області", – йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
За даними СБУ, під командуванням Резанцева окупаційні угруповання РФ вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму.
Саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці.
"Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини", – додали в СБУ.
Крім того, у період окупації правобережжя області Резанцев організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.
"За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів. У такий спосіб російський посадовець виконував завдання москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України", – йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру у веденні агресивної війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
"Де б не переховувався воєнний злочинець – його буде знайдено і покарано", – резюмували в СБУ.
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