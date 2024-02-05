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​Президент вніс до Ради законопроекти щодо продовження мобілізації та воєнного стану

Воєнний стан і мобілізацію продовжать до 14 травня. 

​Президент вніс до Ради законопроекти щодо продовження мобілізації та воєнного стану
Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це стало відомо із корток законопроектів 10456 та 10457 на сайті Ради.

Згідно із текстами законопроектів, із 14 лютого строк загальної мобілізації та воєнного стану мають продовжити на 90 діб, тобто до 14 травня.

Це буде вже десяте голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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