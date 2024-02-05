​Президент вніс до Ради законопроекти щодо продовження мобілізації та воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.
Про це стало відомо із корток законопроектів 10456 та 10457 на сайті Ради.
Згідно із текстами законопроектів, із 14 лютого строк загальної мобілізації та воєнного стану мають продовжити на 90 діб, тобто до 14 травня.
Це буде вже десяте голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Увечері 30 січня уряд вніс до Верховної Ради новий проєкт закону щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Які зміни внесли та коли його можуть прийняти - про це у матеріалі "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
- Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних. В органах державної влади та державної служби категорії «А»– всі військовозобов’язані підпадають під бронь. Для держслужби категорії «Б» та В» – до 50% кількості військовозобов’язаних. Бронювання відбуватиметься через електронний кабінет призовника. Більше про це у матеріалі LB.ua.