Росія все частіше б'є балістикою, а "шахеди" використовує переважно на прифронтовій території, – Ігнат

Росіяни останнім часом часто завдають ударів балістичним озброєнням. Сьогодні вночі вони вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" і трьома ракетами С-300.

"Іскандерами" били з Ростовської області, а С-300 – з окупованої частини Донецької області. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"По сходу було завдано ударів. Ворог все частіше застосовує балістичні ракети: ми це бачили і 29 грудня, і 2 січня і 8 січня, коли різні типи ракет і чимала частка балістики. Із хороших новин – не завжди, далеко не завжди долітає балістика до своїх цілей. Це стосується і «кинджалів», і «іскандерів», і С-300. Але треба розуміти, що якщо воно не долітає в ціль, яку мітив ворог, воно може попасти деінде, тому загроза від того не зменшується, треба реагувати на будь-які загрози, про які повідомляють", – наголосив Ігнат.

Він додав, що безпілотники Shahed росіяни стали частіше використовувати проти людей на прифронтовій території, що зменшує шанси збити цю ціль.