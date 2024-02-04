Президент Володимир Зеленський відвідав 4 лютого Кривий Ріг.
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
Тут глава держави провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема, й Кривого Рогу.
Йшлося про захист енергообʼєктів, посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ і відновлення енергопотужностей.
Зеленський висловив вдячність фахівцям, які відновили енергопостачання в регіоні, а також тим, хто займається відновленням водопостачання для областей, що потерпіли від теракту росіян на Каховській ГЕС
"Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району", - сказав глава держави.
Крім того, він заслухав окрему доповідь щодо захисту від диверсантів та колаборантів. "У правоохоронців є непогані результати", - додав Зеленський.
- Нині Президент під час робочої поїздки на Дніпропетровщину відвідав розташування Повітряного командування "Схід" та вручив державні нагороди пілотам.