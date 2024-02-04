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Армія РФ обстріляла з артилерії Вовчанськ на Харківщині

Пошкоджено адмінбудівлю та ЦНАП.

Армія РФ обстріляла з артилерії Вовчанськ на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області. Пошкоджено адмінбудівлю, ЦНАП та приватні будинки.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

"Окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі, дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу. Також пошкоджено 4 приватні будинки", — ідеться у повідомленні.

Фото: Харківська ОВА

За добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та ін. 

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