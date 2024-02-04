Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових у Роботиному Запорізької області.

Про це він повідомив у Фейсбуці і опублікував відео.

"Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!", - написав президент.

Фото: Офіс президента Зеленський відвідав військових у Роботиному

Фото: Офіс президента Зеленський відвідав військових у Роботиному