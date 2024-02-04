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Зеленський відвідав військових у Роботиному

Президент поспілкувався із бійцями 65-ї окремої механізованої бригади.

Зеленський відвідав військових у Роботиному
Зеленський відвідав військових у Роботиному
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових у Роботиному Запорізької області.

Про це він повідомив у Фейсбуці і опублікував відео. 

"Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!", - написав президент.

Зеленський відвідав військових у Роботиному
Фото: Офіс президента
Зеленський відвідав військових у Роботиному

Зеленський відвідав військових у Роботиному
Фото: Офіс президента
Зеленський відвідав військових у Роботиному

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