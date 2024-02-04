​Кемерон закликав припинити розмови про патову ситуацію у війні і про те, що час не на боці України

Міністр закордонних справ Британії звернувся до песимистів щодо перспектив війни в Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що західним політикам та ЗМІ слід утриматися від песимістичних висловлювань щодо перспектив війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю The Sunday Times.

"Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Наша економіка більша за російську у 25 разів, і ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна", – наголосив Кемерон.

Він зазначив, що Росія вже зазнала величезної стратегічної поразки, коли розв’язала війну.

Кемерон заявив, що прагне донести цю точку зору до експрезидента США Дональда Трампа, якщо той знову стане очільником країни.

При цьому Кемерон зазначив, що взаємодію з Трампом доведеться вибудовувати по-іншому, ніж із Джо Байденом, проте британські та американські військові й співробітники спецслужб "звикли і вміють працювати разом".

Раніше Кемерон порівняв Путіна з Адольфом Гітлером і закликав не умиротворяти його. Він також закликав спрямувати заморожені російські активи на відбудову України.