Білий дім виступив проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні

У Білому домі заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців.

Відповідну заяву щодо останнього законопроєкту республіканців у Палаті представників зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

В опублікованій заяві на сайті Білого дому вказують на те, що впродовж кількох місяців адміністрація президента працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон США та забезпечить підтримку України та Ізраїлю.

"У той час, коли законодавчий проєкт готовий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр. Безпека Ізраїлю не має бути політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє захисту кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини, більшість з яких жінки та діти, яку підтримали ізраїльтяни, відкривши шлях під'їзду", — ідеться у заяві.

У Білому домі додали, що республіканці Палати представників повинні працювати двопартійно, над нагальними питаннями національної безпеки, як це роблять адміністрація та Сенат.

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