Через напади єменських хуситів прибутки Суецького каналу зменшились, Bloomberg

Дохід від Суецького каналу впав майже вдвічі в січні.

Дохід Єгипту від Суецького каналу впав майже вдвічі в січні після нападів єменських хуситів на судна у Червоному морі, що змусило великі судноплавні компанії уникати цього водного шляху, — пише Bloomberg.

За інформацією видання, минулого місяця дохід від Суецького каналу склав близько 428 мільйонів доларів у порівнянні з 804 мільйонами доларів за той самий період 2023 року. Таку інформацію повідомив глава Управління Суецького каналу Усама Рабі.

За його словами, кількість суден, що плавають каналом, скоротилася на 36%.

Криза Суецького каналу може ще сильніше похитнути економіку Єгипту, яка нещодавно пережила економічну кризу, а також тиск через війну між Ізраїлем та угруповання ХАМАС, що зменшило туристичні потоки.