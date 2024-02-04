Через напади єменських хуситів прибутки Суецького каналу зменшились, Bloomberg

Дохід Єгипту від Суецького каналу впав майже вдвічі в січні після нападів єменських хуситів на судна у Червоному морі, що змусило великі судноплавні компанії уникати цього водного шляху, — пише Bloomberg.
За інформацією видання, минулого місяця дохід від Суецького каналу склав близько 428 мільйонів доларів у порівнянні з 804 мільйонами доларів за той самий період 2023 року. Таку інформацію повідомив глава Управління Суецького каналу Усама Рабі.
За його словами, кількість суден, що плавають каналом, скоротилася на 36%.
Криза Суецького каналу може ще сильніше похитнути економіку Єгипту, яка нещодавно пережила економічну кризу, а також тиск через війну між Ізраїлем та угруповання ХАМАС, що зменшило туристичні потоки.
- США і Велика Британія відправили в Червоне море свої кораблі, аби боротися з хуситськими нападами. Ситуація в Червоному морі ставить під загрозу світові торговельні шляхи і в тому числі загрожує українському експорту зерна.
- Наприкінці січня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені після того, як 10 днів атак ударів не змогли зупинити атаки угруповання на судна у Червоному морі.
- Французька судноплавна група CMA CGM призупинила транзит своїх суден через Червоне море. Це рішення було прийнято після останніх нападів єменських бойовиків-хуситів на судна, включно з нападом цього тижня на конвой з кораблями CMA CGM.