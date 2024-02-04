У Конгресі США хочуть проголосувати допомогу Ізраїлю окремо від України

У суботу, 3 листопада, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня у Палаті пройде голосування щодо законопроєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних умов. Імовірно, це ускладнить зусилля лідерів Сенату зі згуртування підтримки ширшого пакету, що включає заходи з безпеки кордонів та допомогу Україні.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, заява Джонсона прозвучала в той час, коли сенатори намагалися доопрацювати і проголосувати двопартійний законопроєкт про національну безпеку, переговори щодо якого тривали місяцями.

Зазначається, що "цей крок може ще більше підірвати підтримку компромісу, який вже зазнав критики з боку партійних лідерів, таких як Джонсон і колишній президент Дональд Трамп".

Республіканець Джонсон заявив, що пакет Сенату провалять після прибуття до Палати представників, адже заходи з безпеки кордонів, зазначені у ньому, недостатньо жорсткі, щоб стримати нещодавній сплеск міграції. Він сказав, що замість цього Палата представників зосередить свої зусилля на імпічменті міністра внутрішньої безпеки, голосування щодо якого, як очікується, відбудеться наступного тижня.

Він додав, що Палата представників також надаватиме пріоритет власному підходу до допомоги Ізраїлю у війні проти ХАМАСу, незалежно від того, яке (якщо таке буде) відповідне законодавство може бути ухвалене Сенатом.

"Їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони усунули можливість швидкого розгляду будь-якого законодавства", – написав у листі Джонсон, додавши, що Палаті представників “доведеться працювати над цими питаннями з власної волі, і наші пріоритети повинні бути розглянуті".

Як йдеться у матеріалі, учасники переговорів у Сенаті працюють над широким законопроєктом про фінансування національної безпеки, щоб задовольнити вимоги республіканців, які вимагають, щоб будь-який закон, що направляє військову допомогу Україні, також суттєво покращував безпеку на південному кордоні з Мексикою.

Законопроєкт, який передбачає заходи, що ускладнюють отримання притулку і збільшують кількість затримань і депортацій, також передбачає надання більшої військової допомоги Україні та Ізраїлю, виділення гуманітарної допомоги палестинцям в Газі і фінансування зусиль з протидії китайським загрозам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Новий законопроєкт, представлений комітетом з питань асигнувань Палати представників, є більшим, ніж попередній ізраїльський пакет, який становив 14,3 мільярда доларів. Президент Байден домагався виділення цієї суми для Ізраїлю в рамках більшого запиту, який він зробив у жовтні, про додаткові кошти для вирішення різних глобальних криз, в тому числі і війни в Україні.

Законопроєкт Палати представників на суму 17,6 мільярда доларів передбачає виділення 4 мільярдів доларів на поповнення систем протиракетної оборони Ізраїлю, відомих як "Залізний купол" і "Праща Давида", а також 1,2 мільярда доларів на протидію ракетним і мінометним обстрілам ближнього радіусу дії.

Додаткові $8,9 млрд підуть на постачання Ізраїлю зброї, допомогу у виробництві власної та поповнення оборонних запасів, які Сполучені Штати вже надали; а $3,5 млрд — на підтримку військових операцій США, безпеку посольств і зусилля з евакуації американських громадян у регіоні.

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