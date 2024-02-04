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Єменські хусити погрожують США та Британії нанести удари у відповідь

Напередодні США та Британія вдарили по базах єменських хуситів.

Єменські хусити погрожують США та Британії нанести удари у відповідь
Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити заявили, що нещодавні авіаудари США та Великої Британії "не зупинять їх", і прмгрозили відповіддю, пише The Guardian.

У суботу США та Британія вдарили по "36 цілях хуситів у 13 місцях у Ємені”, відповідаючи на напади повстанців на судна в Червоному морі. Це послідувало за окремою хвилею односторонніх ударів США по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку і Сирії у відповідь на атаку безпілотника, в результаті якої загинули троє американських солдатів у Йорданії.

Військовий речник єменських повстанців Ях'я Сарі заявив про 48 авіаударів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ці удари "спрямовані на подальший підрив і послаблення можливостей підтримуваного Іраном ополчення хуситів здійснювати свої безрозсудні та дестабілізаційні напади".

Ні Остін, ні спільна заява США та Британії не надали інформації про конкретні місця, по яких було завдано ударів, але військовий речник хуситів Ях'я Сарі стверджує, що цілями були столиця Сана та інші утримувані повстанцями райони.

“Ці атаки не відвернуть нас від нашої позиції на підтримку стійкого палестинського народу в Секторі Гази", — сказав він і заявив, що останні удари "не залишаться без відповіді й покарання".

  • Військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак. Військові США вказали, що після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії Америка не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.
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