Впливова канадська газета занепокоєна тим, що тема України зникає з американської передвиборчої кампанії, яку ведуть республіканці.

Колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі оголошує свою кандидатуру від Республіканської партії на пост президента США в Чарлстоні

Канадська щоденна газета Toronto Star назвала цьогорічні президентські вибори в США "референдумом про майбутнє України".

Про це пише "Голос Америки".

Видання також припускає, що виборці-республіканці "просто не хочуть більше чути про підтримку України". Висновок базується на аналізі передвиборчої риторики республіканки Ніккі Гейлі, яка бореться за право представляти Республіканську партію на президентських виборах.

"Ніккі Гейлі перестала говорити про Україну. Це був тонкий, але показовий зсув: мовчазне визнання Гейлі того, виборці-республіканці просто не хочуть більше чути про це", - пише видання.

У Toronto Star припускають, що для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України "стала непотрібною справою".

"З минулого року республіканці в Конгресі неодноразово блокували подальшу американську військову допомогу Україні. Якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, він абсолютно ясно дав зрозуміти, що планує повністю покинути країну", - йдеться в статті.

Раніше, перед кокусами в Айові, Гейлі навпаки "робила американську підтримку України центральною частиною свого виступу", згадавши її 10 разів у одній тільки промові в Де-Мойні 11 січня, підрахувала газета.

"Америка була найвживанішим словом [промови], а слово "Україна" – на другому місці", – зазначає видання.

На подальших мітингах Гейлі вже йшлося про "світ у вогні" та протидію Китаю.

Видання також вважає, що без підтримки США Україна може програти війну проти Росії. А "найкращим сценарієм" стане "дикий мир", за якого Росія збереже окуповану східну частину України та встановить контроль над маріонетковим урядом на заході. Припускають заборону викладання української мови і продовження масового викрадення українських дітей.

Разом з тим, канадський оглядач нагадує, що український народ бореться за свою свободу проти "найвитривалішого ворога Америки".

"Якщо республіканці покинуть Україну, не чекайте підтримки Європи щодо Китаю", – застерігає The Hill американців.

Таке саме застереження опублікувало і видання The Atlantic. "Російська Федерація та комуністичний Китай, як нацистська Німеччина, імперська Японія та Радянський Союз до них, завжди хотіли того ж самого: усунути Америку геть з їхнього шляху. З кожним днем здається, що колишній президент Дональд Трамп і республіканці в Конгресі мають намір дати їм зробити саме це", - нагадує The Hill.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав ЄС зосередитися на оборонних проблемах Європи, а не постійно посилатися на вибори президента у США на тлі можливого повернення Трампа на посаду президента.

Вибори президента США у 2024 році. Головне