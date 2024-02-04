​США анонсували нові атаки на цілі, пов’язані з Іраном

Завдані 2 і 3 лютого удари США були лише "першим раундом".

Вашингтон обіцяє продовжити удари по підтримуваних Іраном угрупованнях на Близькому Сході. Це сталося після двох діб атак у Сирії, Іраку та Ємені – у відповідь на місяці нападів на активи США в регіоні, включно з атакою безпілотника, жертвами якої стали три американські військовослужбовці в Йорданії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що завдані 2 і 3 лютого удари США були лише "першим раундом".

"Все почалося з ударів у п’ятницю ввечері, але це ще не кінець. Ми маємо намір завдати додаткових ударів і вжити додаткових заходів, щоб продовжити надсилати чітке повідомлення: Сполучені Штати дадуть відповідь, коли на наші війська нападуть або загинуть люди", - сказав він.

Кірбі додав, що буде "більше кроків – деякі видимі, деякі, можливо, невидимі".

Раніше США заявили, що вони вразили додаткову ціль хуситів у Ємені, знищивши, за їхніми словами, склад протикорабельних крилатих ракет, що загрожувало судноплавству в Червоному морі.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.