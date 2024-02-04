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​США анонсували нові атаки на цілі, пов’язані з Іраном

Завдані 2 і 3 лютого удари США були лише "першим раундом".

​США анонсували нові атаки на цілі, пов’язані з Іраном
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вашингтон обіцяє продовжити удари по підтримуваних Іраном угрупованнях на Близькому Сході. Це сталося після двох діб атак у Сирії, Іраку та Ємені – у відповідь на місяці нападів на активи США в регіоні, включно з атакою безпілотника, жертвами якої стали три американські військовослужбовці в Йорданії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що завдані 2 і 3 лютого удари США були лише "першим раундом".

"Все почалося з ударів у п’ятницю ввечері, але це ще не кінець. Ми маємо намір завдати додаткових ударів і вжити додаткових заходів, щоб продовжити надсилати чітке повідомлення: Сполучені Штати дадуть відповідь, коли на наші війська нападуть або загинуть люди", - сказав він.

Кірбі додав, що буде "більше кроків – деякі видимі, деякі, можливо, невидимі".

Раніше США заявили, що вони вразили додаткову ціль хуситів у Ємені, знищивши, за їхніми словами, склад протикорабельних крилатих ракет, що загрожувало судноплавству в Червоному морі.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.

  • 3 лютого стало відомо, що США почали завдавати авіаудари по цілях в Іраку та Сирії, які пов'язані з Іраном.
  • Удари стали відповідю на атаку групи “Ісламський опір в Іраку”, пов'язаної з Іраном, по військовому посту американців у Йорданії. Тоді загинули три американські військовослужбовці, поранення отримали понад 40 осіб.
  • Раніше сенатор-республіканецт Ліндсі Грем закликав Байдена вдарити по території Ірану: "POTUS, бий їх зараз і бий сильно, щоб захистити американців”.
  • Чотирьох атак безпілотників зазнали три американські бази, але Тауер 22 напад не відбив. Дрон впав біля казарм, що й призвело до такої кількості поранених людей. Це перший випадок американських жертв від початку спалаху війни у регіоні.
  • Місія Ірану в ООН заперечує причетність Тегерана до інциденту.
  • З 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль і спровокував війну у Смузі Гази, у регіоні спалахнуло ще кілька конфліктів. Хусити, зокрема, спричиняють хаос нападами на кораблі на півдні Червоного моря. Попри удари з боку США та Великобританії, бойовики заявили, що атаки триватимуть, доки Ізраїль не вийде з Гази.
  • Іран підтримує антиізраїльські та антиамериканські групи в усьому регіоні. Її часто називають “віссю опору”, і вона включає ХАМАС і Хезболлу в Лівані, а також хуситів і збройні формування в Сирії та Іраку.
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