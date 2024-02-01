Сенатор-республіканець закликав Байдена вдарити по Ірану

Республіканці закликають президента США Джо Байдена вдарити по Ірану у відповідь на смертельну атаку безпілотників на американську базу Tower 22 в Йорданії минулих вихідних, пише Bloomberg.
Видання зазначає, що зараз Білий дім готує відповідь на цю атаку дронів, унаслідок якої загинули три солдати й понад 30 осіб отримали поранення.
За інформацією речника Ради національної безпеки Джон Кірбі, США визначили, що за напад в Йорданії відповідальна група “Ісламський опір в Іраку”, пов'язана з Іраном.
Деякі республіканці, зокрема сенатор Ліндсі Грем, закликають Байдена вдарити по території Ірану.
“Іран продовжуватиме вбивати американські війська, допоки ми не вдаримо їх по болючому місці. POTUS, бий їх зараз і бий сильно, щоб захистити американців”, − написав він на соцплатформі X.
Водночас м’якша відповідь може полягати у враженні іранських цілей або проксі за кордоном, наприклад в Іраці і Сирії.
Iran will keep killing American troops until we hit them where it hurts.@POTUS, hit them now and hit them hard to protect Americans in harms way. pic.twitter.com/TNdr3rgMqs— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 1, 2024
Раніше цього тижня Байден заявив, що визначився зі своєю відповіддю, але не надав жодних подробиць щодо часу чи масштабу. Він зазначив, що не хоче ескалації напруженості з Іраном, аби не розширити кордон війни на Близькому Сході.
- Чотирьох атак безпілотників зазнали три американські бази, але Тауер 22 напад не відбив. Дрон впав біля казарм, що й призвело до такої кількості поранених людей. Це перший випадок американських жертв від початку спалаху війни у регіоні.
- Місія Ірану в ООН заперечує причетність Тегерана до інциденту.
- Раніше Bloomberg писав, що одним з варіантів відповідей на удар є таємна акція, яка передбачає, що “США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення”. Адміністрація Байдена також може націлитися на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп, коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році.
- З 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль і спровокував війну у Смузі Гази, у регіоні спалахнуло ще кілька конфліктів. Хусити, зокрема, спричиняють хаос нападами на кораблі на півдні Червоного моря. Попри удари з боку США та Великобританії, бойовики заявили, що атаки триватимуть, доки Ізраїль не вийде з Гази.
- Іран підтримує антиізраїльські та антиамериканські групи в усьому регіоні. Її часто називають “віссю опору”, і вона включає ХАМАС і Хезболлу в Лівані, а також хуситів і збройні формування в Сирії та Іраку.