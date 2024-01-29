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Bloomberg: США можуть завдати по Ірану удару у відповідь на убивство військових без визнання цього

Серед можливих варіантів є удар США по Ірану без взяття відповідальності або ліквідація іранських чиновників.

Bloomberg: США можуть завдати по Ірану удару у відповідь на убивство військових без визнання цього
Фото: EPA/UPG

На президента США Джо Байдена посилюється тиск щодо протистояння Ірану після удару безпілотниками по базі США у прикордонні Йордану та Сирії, унаслідок якого загинули три американські військовослужбовці, пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Припускається, що однією з можливостей є таємна акція, яка передбачає, що “США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення”. 

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Адміністрація Байдена також може націлитися на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп, коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році.

“Цей напад ставить Байдена перед рішенням, яке стане одним із найбільш значущих за його президентство. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій у регіоні. Але це може призвести США до прямої конфронтації з керівництвом Тегерана, яке вже посмілішало в регіоні після нападу ХАМАС, розпочавши напади в Іраку та Пакистані”, − зазначає видання.

Президент також має зважити можливість подальших економічних потрясінь, адже США борються у Червоному морі з ще одним іранським проксі – бойовиками-хуситами. 

“Адміністрації Байдена доведеться дотримуватися дуже делікатної лінії, намагаючись відреагувати досить рішуче, щоб відновити певну дещицю стримування, щоб це більше не повторилося, і водночас не вживати заходів, які призведуть до ескалації конфлікту”, − сказав директор з Ініціативи безпеки на Близькому Сході Скоукрофта Атлантичної ради та колишній заступник офіцера національної розвідки в Національній раді з питань розвідки Джонатан Панікофф. 

  • Група з "коаліції" Ісламського опору, яку підтримує Іран, взяла на себе відповідальність за атаки безпілотників на американські бази в прикордонні Йордану та Сирії із Іраком. База Тауер 22 напад не відбила, дрон впав біля казарм. Троє військових загинули, понад 34 отримали поранення. Це перший випадок американських жертв від початку спалаху війни на Близькому Сході. 
  • Пентагон переконаний, що за нападами стоїть Іран, однак місія країни в ООН заперечує причетність Тегерана.
  • Байден прямо зазначив, що США притягнуть до відповідальності всіх винних у вибраний Штатами час. 
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