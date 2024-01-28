Шольц закликав європейських партнерів надати Україні велику фінансову і військову допомогу

Канцлер ФРН заявив, що в низці європейських країн ця підтримка часто "обмежена".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре закликав європейських партнерів надати Україні велику фінансову та військову допомогу.

Про це він сказав на конференції Соціал-демократичної партії, що відбулася у Берліні, передає NTV.

За словами Шольца, на відміну від Німеччини військова підтримка України в інших європейських країнах часто "обмежена".

Натомість федеральний уряд уже виділив Україні в бюджеті цього року понад сім мільярдів євро. На даний момент це понад половина загального обсягу внесків європейських держав, пояснив канцлер. Шольц додав, що Німеччина хоче зробити багато, але є "лише середньою державою".

Канцлер зауважив, що він хоче "говорити в Європі про те, як кожен може збільшити та розширити свій внесок".