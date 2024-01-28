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Шольц закликав європейських партнерів надати Україні велику фінансову і військову допомогу

Канцлер ФРН заявив, що в низці європейських країн ця підтримка часто "обмежена".

Шольц закликав європейських партнерів надати Україні велику фінансову і військову допомогу
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре закликав європейських партнерів надати Україні велику фінансову та військову допомогу. 

Про це він сказав на конференції Соціал-демократичної партії, що відбулася у Берліні, передає NTV.

За словами Шольца, на відміну від Німеччини військова підтримка України в інших європейських країнах часто "обмежена".

Натомість федеральний уряд уже виділив Україні в бюджеті цього року понад сім мільярдів євро. На даний момент це понад половина загального обсягу внесків європейських держав, пояснив канцлер. Шольц додав, що Німеччина хоче зробити багато, але є "лише середньою державою". 

Канцлер зауважив, що він хоче "говорити в Європі про те, як кожен може збільшити та розширити свій внесок". 

  • Відповідно до домовленостей, цільовий показник військових витрат країн-членів НАТО має становити 2% від ВВП. Торік у вересні лише сім із 30 союзників Альянсу досягли цієї цифри.
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