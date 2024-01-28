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США планують розширити виробництво мікрочипів, – Reuters

Це дозволить США розширити свої виробничі потужності.

США планують розширити виробництво мікрочипів, – Reuters
Фото: Pixabay

Вашингтон має намір виділити мільярди доларів у вигляді субсидій провідним американським компаніям, які виробляють напівпровідники, щоб дозволити їм розширити свої виробничі потужності мікрочіпів у США.

Очікується, що найближчими тижнями адміністрація президента Джо Байдена надасть мільярди доларів субсидій провідним напівпровідниковим компаніям, зокрема Intel (INTC.O), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW) та південнокорейська компанія Samsung Electronics, щоб допомогти будувати нові заводи у США, – повідомляє Reuters з посиланням на Wall Street Journal.

США планують розпочати виробництво передових напівпровідників, які живлять смартфони, штучний інтелект і системи зброї, повідомляє WSJ з посиланням на керівників галузі, знайомих з переговорами.

У грудні минулого року міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що протягом наступного року її відомство виділить понад десять грантів на фінансування виробництва напівпровідників, які можуть кардинально змінити виробництво чіпів у США.

Серед ймовірних одержувачів субсидій Intel має проєкти в Арізоні, Огайо, Нью-Мексико та Орегоні, які коштуватимуть понад 43,5 мільярда доларів, повідомляє видання.

Відомо, що грудні було оголошено про першу нагороду в розмірі понад $35 мільйонів для компанії BAE Systems (BAES.L), яка відкриває новий завод у Гемпширі для виробництва чипів для винищувачів, що є частиною програми субсидій "Чипи для Америки" вартістю 39 мільярдів доларів, схваленої Конгресом США у 2022.

Також відомо, що країна спрямує кошти на навчання та підготовку інженерів для галузі напівпровідників у своїх профільних університетах.

Раніше Міністерство торгівлі США повідомляло, що почне збирати інформацію про китайське виробництво застарілих напівпровідників – мікросхем, які не є передовими, але, як і раніше, життєво важливі для світової економіки.

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