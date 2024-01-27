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США просуватимуть "формулу миру" Зеленського, – Кірбі

Кірбі запевнив, що США і надалі підтримуватиме Україну.

США просуватимуть "формулу миру" Зеленського, – Кірбі
Фото: EPA/UPG

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив що Сполучені Штати Америки просуватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні.

Про це пише Голос Америки.

Кірбі зазначив, що  Державний департамент опублікував протокол дискусії, яку провів із президентом Володимиром Зеленським держсекретар Ентоні Блінкен за присутності Джейка Саллівана. 

"У Давосі Зеленський розповів про свою формулу миру. Таким чином виникла ще одна ідея – спробувати "розкрутити формулу миру" Зеленського на міжнародному рівні", – наголосив він.

Також додав, що на зустрічі говорили про важливість продовження глобальної підтримки України. Він зазначив, що пакт допомоги Україні був затверджений ще 27 грудня.

"Для нас так важливо отримати додаткове фінансування…для нової допомоги Україні, щоб ми могли продовжувати її, оскільки зрозуміло, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вести війну всередині України", – заявив Кірбі.

Відповідаючи на питання щодо можливості мирних переговорів між Києвом і Москвою, предсавник Білого дому відповів, що США "віддані політиці підтримки ініціатив, що виходять від керівництва України".

  • Останній оборонний пакет від США для України був схвалений 27 грудня. Пакет вартістю 250 млн доларів включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.
  • Державний департамент США вважає, що українці можуть зіштовхнутись з відчутними наслідками,  якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про подальшу військову, економічну й гуманітарну підтримку України. Як заявили у США, в Україні можуть постраждати як люди, так і “їхні зусилля в боротьбі з російською агресією”.
  • У Вашингтоні вирішили змінити тактику допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів.
  • У Пентагоні вважають реальною загрозою відсутність нової зброї для України. Брак фінансування заважає не лише давати нову зброю, а й ремонтувати поставлену раніше.
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