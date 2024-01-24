У Пентагоні вважають реальною загрозою відсутність нової зброї для України

Без ухвалення додаткового фінансування України США не можуть не тільки передавати нове озброєння, а й ремонтувати вже надане. Про це генерал-майор Пет Райдер сказав на брифінгу в Пентагоні.
Постійна нестача фінансування змусила Вашингтон призупинити надання українцям зброї зї своїх запасів з міркувань власної військової готовності. Це заважає задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, зокрема в артилерійських снарядах, протитанковій зброї, засобах протиповітряної оборони.
"Крім того, без додаткового фінансування це заважає забезпечити системи й обладнання для задоволення їхніх середньострокових і довгострокових потреб і допомогти їм підтримувати системи, які ми їм надали раніше. І тому, знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з Конгресом і наполягати на додатковому фінансуванні якомога швидше", – сказав він.
На запитання про те, чи програє Україна, якщо не отримає більше зброї, представник Міноборони США сказав: "Не хочу передбачати результати на полі бою. Звичайно, Україна має право голосу, коли йдеться про бойові дії, але ясно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка не зникне. Отже, чим швидше ми зможемо продовжувати надавати рівень підтримки, який маємо, тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти".
Допомога США Україні: яка ситуація
- Ще 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що гроші і час для допомоги Україні завершуються. Адміністрація президента США хотіла, щоб Конгрес схвалив додаткове фінансування оборонних потреб українці до нового року і відправив на розгляд законопроєкт, де Київ мав отримати понад $60 млрд. Але законопроєкт не розглянули ні до нового року, ні (станом на зараз) після.
- Законопроєкт на більш ніж 100 млрд передбачав надання допомоги не лише Україні, а й Ізраїлю, а також містив питання щодо захисту внутрішнього американського кордону – із Мексикою. І саме останній пункт викликав несхвалення республіканців, які тиснуть на демократів, аби зробити міграційну політику більш жорсткою. Адміністрація Байдена сигналізувала, що готова на поступки в питанні кордону, аби тільки республіканці не блокували виділення коштів.
- Станом на зараз останній американський пакет допомоги був схвалений 27 грудня.
- Байден усередині січня провів із Конгресом зустріч щодо допомоги Україні. За даними Wall Street Journal, демократи погодилися на поступки щодо кордону, аби законопроєкт із грошима для українців ухвалили.
- Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон говорив з колишнім президентом Дональдом Трампом про переговори Конгресу щодо кордону. Трамп закликав Джонсона протидіяти компромісу.