Майже 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу

Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну особового складу близько 379610 осіб та 11621 бойових броньованих машин.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,

танків ‒ 6257 (+30) од,

бойових броньованих машин ‒ 11621 (+42) од,

артилерійських систем – 9067 (+59) од,

РСЗВ – 972 (+1) од,

засоби ППО ‒ 660 (+1) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів s – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),

крилаті ракети ‒ 1844 (+2),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,

спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Сили оборони за добу відбили 7 атак ворога на Бахмутському напрямку. Українська авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.