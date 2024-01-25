Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Майже 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу

Також вдалося знищити 59 артилерійських систем ворога.

Майже 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу
Фото: Скріншот з відео

Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну особового складу близько 379610 осіб та 11621 бойових броньованих машин.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,
  • танків ‒ 6257 (+30) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 11621 (+42) од,
  • артилерійських систем  – 9067 (+59) од,
  • РСЗВ  – 972 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 660 (+1) од,
  • літаків  – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів s – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),
  • крилаті ракети  ‒ 1844 (+2),
  • кораблі /катери  ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,
  • спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Сили оборони за добу відбили 7 атак ворога на Бахмутському напрямку. Українська авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies