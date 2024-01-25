Майже 1000 окупантів ліквідували українські військові за добу

Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну особового складу близько 379610 осіб та 11621 бойових броньованих машин.
Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,
- танків ‒ 6257 (+30) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11621 (+42) од,
- артилерійських систем – 9067 (+59) од,
- РСЗВ – 972 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 660 (+1) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів s – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1844 (+2),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,
- спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).
Дані уточнюються.
Сили оборони за добу відбили 7 атак ворога на Бахмутському напрямку. Українська авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.