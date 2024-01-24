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На Херсонщині збили два російських БпЛА

Українські захисники знищили російські розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".

На Херсонщині збили два російських БпЛА
Мобільна вогнева група ППО
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Сьогодні, 24 січня, в небі над Херсонською областю знищили два російських безпілотника.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

Російські безпілотники збили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

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Цього разу українські захисники знищили російські розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".

  • У Дніпропетровській області сили ППО знищили три ворожі безпілотники.
  • Напередодні вночі окупанти запустили по території України вісім ударних безпілотників. Всі "шахеди" знищили вогневі групи Повітряних сил. ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
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