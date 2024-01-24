На Херсонщині збили два російських БпЛА

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

Сьогодні, 24 січня, в небі над Херсонською областю знищили два російських безпілотника.

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