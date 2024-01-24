На Херсонщині збили два російських БпЛА

Сьогодні, 24 січня, в небі над Херсонською областю знищили два російських безпілотника.
Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".
Російські безпілотники збили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.
Цього разу українські захисники знищили російські розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".
- У Дніпропетровській області сили ППО знищили три ворожі безпілотники.
- Напередодні вночі окупанти запустили по території України вісім ударних безпілотників. Всі "шахеди" знищили вогневі групи Повітряних сил. ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.