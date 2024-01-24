Зеленський обговорив оборонну співпрацю з канцлером Німеччини Шольцом

Дипломати обговорили збільшення оборонної допомоги Україні на 2024 рік до 8 млрд євро.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Дипломати обговорили збільшення оборонної допомоги на 2024 рік до 8 млрд євро.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби президента України.

Під час розмови Зеленський подякував Олафу Шольцу за його особисті зусилля щодо всебічної довготривалої підтримки України в протидії російській агресії та збільшення оборонної допомоги на поточний рік до 8 млрд євро.

Президент відзначив вагому роль Німеччини в мобілізації партнерів у ЄС для посилення оборонної підтримки нашої держави.

Володимир Зеленський високо оцінив нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41. Він поінформував канцлера Німеччини про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби українських захисників.

Сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО для захисту неба від повітряного терору РФ, забезпечення захисників України артилерією та бронетехнікою.

Співрозмовники також приділили увагу початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за важливу роль Німеччини в цьому питанні.

Глава Української держави та канцлер ФРН також обговорили необхідність забезпечення макрофінансової допомоги нашій країні з боку ЄС.

Крім того, лідери розглянули питання підготовки угоди між Україною та Німеччиною про безпекові гарантії та двостороннього політичного діалогу у найближчому майбутньому.