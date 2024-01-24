До Ужгорода приїхав словацький прем’єр Фіцо

Сьогодні, 24 січня, до Ужгорода прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його зустрів український прем’єр Денис Шмигаль.
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо", – написав очільник українського уряду.
Він додав, що на порядку денному – "двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив".
"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – заявив Шмигаль.
- Нещодавно Денис Шмигаль заявив, що Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility.
- Фіцо, зазначив, що обговорить із українським колегою гуманітарну допомогу нашій державі. Словацький прем'єр наголосив, що нагадає відмову надавати Україні військову підтримку.
- Крім того, словацький прем’єр заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО і скаже про це рішення Шмигалю особисто.
- Фіцо додав, що зустріч "буде цікавою" і що українська сторона начебто не хоче прес-конференції.