Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Множинне громадянство — друга спроба?
Множинне громадянство — друга спроба?
У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
ГоловнаПолітика

До Ужгорода приїхав словацький прем’єр Фіцо

Його особисто зустрів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

До Ужгорода приїхав словацький прем’єр Фіцо
До Ужгорода приїхав словацький прем’єр Фіцо
Фото: скріншот відео Дениса Шмигаля

Сьогодні, 24 січня, до Ужгорода прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його зустрів український прем’єр Денис Шмигаль.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо", – написав очільник українського уряду.

Він додав, що на порядку денному – "двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив".

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – заявив Шмигаль. 

  • Нещодавно Денис Шмигаль заявив, що Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility.
  • Фіцо, зазначив, що обговорить із українським колегою гуманітарну допомогу нашій державі. Словацький прем'єр наголосив, що нагадає відмову надавати Україні військову підтримку.
  • Крім того, словацький прем’єр заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО і скаже про це рішення Шмигалю особисто. 
  • Фіцо додав, що зустріч "буде цікавою" і що українська сторона начебто не хоче прес-конференції. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies