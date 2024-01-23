Зеленський зустрівся із президентом Європейської народної партії, який прибув в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської народної партії, головою групи Європейського парламенту «Європейська народна партія» Манфредом Вебером.

Як ідеться на сайті глави держави, Вебер перебуває з візитом у нашій країні.

На зустрічі сторони обмінялися думками щодо очікувань від цьогорічних виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні. Зеленський висловив сподівання, що Україна матиме високий рівень підтримки від Європейського Союзу і після виборів.

Вебер наголосив, що наша держава може повністю розраховувати на підтримку представників Європейської народної партії на різних рівнях, зокрема, в комунікації з іноземними лідерами.

Окрему увагу співрозмовники приділили безпековій ситуації в Україні. Зеленський також заявив, що розраховує на розблокування 50 мільярдів євро допомоги з боку ЄС на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого.