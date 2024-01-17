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Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 27 країн ЄС нададуть Україні додаткові кошти

"Ми запропонували гарантувати Україні стабільне і значне фінансування протягом наступних чотирьох років, щоб наблизити її до нашого союзу".

Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 27 країн ЄС нададуть Україні додаткові кошти
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 27 держав-членів Євросоюзу знайдуть рішення для надання коштів Україні.

Про це вона заявила про це під час виступу в Європарламенті, передає "Радіо Свобода".

"Остання Європейська рада продемонструвала політичну волю підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але ми маємо підтримати це рішення адекватним фінансуванням. Ми запропонували гарантувати Україні стабільне і значне фінансування протягом наступних чотирьох років, щоб підтримати щоденне функціонування держави, стабілізувати економіку, наблизити її до нашого союзу. Все це вимагає оновленого бюджету ЄС… Я впевнена, що ми ухвалимо рішення 27 держав, що це можливо", – сказала фон дер Ляєн.

1 лютого лідери ЄС зберуться на саміт, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

  • У червні 2023 Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 
  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
  • На саміті лідерів ЄС 14-15 грудня минулого року ухвалити рішення про надання Україні цих коштів не вдалося через позицію Угорщини. Орбан заявив, що Будапешт не підтримає виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти. 
  • Президент України згодом сказав, що існує механізм, що дозволить Україні отримати обіцяні кошти від ЄС і без схвалення Будапешту.
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