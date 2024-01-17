Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 27 країн ЄС нададуть Україні додаткові кошти

"Ми запропонували гарантувати Україні стабільне і значне фінансування протягом наступних чотирьох років, щоб наблизити її до нашого союзу".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 27 держав-членів Євросоюзу знайдуть рішення для надання коштів Україні.

Про це вона заявила про це під час виступу в Європарламенті, передає "Радіо Свобода".

"Остання Європейська рада продемонструвала політичну волю підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але ми маємо підтримати це рішення адекватним фінансуванням. Ми запропонували гарантувати Україні стабільне і значне фінансування протягом наступних чотирьох років, щоб підтримати щоденне функціонування держави, стабілізувати економіку, наблизити її до нашого союзу. Все це вимагає оновленого бюджету ЄС… Я впевнена, що ми ухвалимо рішення 27 держав, що це можливо", – сказала фон дер Ляєн.

1 лютого лідери ЄС зберуться на саміт, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.