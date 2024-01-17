Депутати ЄС говоритимуть сьогодні про порушення Угорщиною фундаментальних цінностей ЄС

Депутатка Катаріна Барлі виступить з доповіддю про основоположні права у Європарламенті.

Сьогодні євродепутати обговорять доповідь своєї колеги Катаріни Барлі про основоположні права і порушення їх Будапештом.

Про це пише Politico.

У звіті міститься заклик до країн Європейського союзу встановити, що Угорщина постійно порушує фундаментальні цінності Євросоюзу. Якби країни схвалили таке рішення, блок може позбавити Угорщину деяких прав, які передбачає членство, зокрема право голосу у Європейській раді.

“Проте країни ЄС не пов'язані таким рішенням під час голосування у парламенті, яке відбудеться наступного тижня”, − зазначає видання.

Додамо, вчора депутати Європарламенту у вівторок проголосували проти поправки щодо розморожування коштів програми Erasmus (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів) для Угорщини. “Блокування буде доти, доки не виконають необхідні умови”, − заявила депутатка Європарламенту від Християнського-демократичного союзу Німеччини Сабіна Верхейєн, голова парламентського комітету з питань культури.