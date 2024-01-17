Депутати ЄС говоритимуть сьогодні про порушення Угорщиною фундаментальних цінностей ЄС

Сьогодні євродепутати обговорять доповідь своєї колеги Катаріни Барлі про основоположні права і порушення їх Будапештом.
Про це пише Politico.
У звіті міститься заклик до країн Європейського союзу встановити, що Угорщина постійно порушує фундаментальні цінності Євросоюзу. Якби країни схвалили таке рішення, блок може позбавити Угорщину деяких прав, які передбачає членство, зокрема право голосу у Європейській раді.
“Проте країни ЄС не пов'язані таким рішенням під час голосування у парламенті, яке відбудеться наступного тижня”, − зазначає видання.
Додамо, вчора депутати Європарламенту у вівторок проголосували проти поправки щодо розморожування коштів програми Erasmus (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів) для Угорщини. “Блокування буде доти, доки не виконають необхідні умови”, − заявила депутатка Європарламенту від Християнського-демократичного союзу Німеччини Сабіна Верхейєн, голова парламентського комітету з питань культури.
- Минулого тижня стало відомо, що депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа зібрав 120 підписів під петицією до президентки Роберти Мецоли з проханням позбавити Угорщину права голосу в Раді Євросоюзу.
- Збір підписів стартував 9 січня. Сарвамаа заявляв, що через Орбана механізм ухвалення рішень Євросоюзу “просто застряг”, і єдиний спосіб змусити це спрацювати – позбавити Орбана права голосу в Раді.
- Угорський прем'єр, до прикладу, блокує виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Також він виступав проти рішення ЄС почати переговори про вступ нашої держави.
- Угорщині має низку внутрішних проблем, які турбують Євросоюз, як-от проблеми з верховенством права та хабарництвом.