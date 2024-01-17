Проєкт тимчасового фінансування уряду США пройшов першу процедурну перевірку у Сенаті

Законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти частковому припиненню роботи уряду США пройшов вчора у Сенаті свою першу процедурну перевірку.

Про це пише Bloomberg.

Сенат проголосував 68 проти 13 за схвалення документа.

Проєкт передбачає гроші для низки державних агентств, кошти яких мали вичерпатися 19 січня. Одні з них забезпечать фінансуванням до 1 березня, інші − до 8 березня.

“Проміжне фінансування має підтримку лідерів Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майка Джонсона, тому перспективи проходження в обох палатах хороші”, − зазначає видання.

Законопроєкт не містить спірних пунктів, зокрема щодо ситуації на кордоні та допомоги Україні. У ньому також немає потенційного податкового пакета для бізнесу в розмірі 80 мільярдів доларів, над яким працюють члени податкової комісії Конгресу.

У той час як ультраконсерватори в Палаті виступають проти того, щоб відомства працювали за нинішнього рівня фінансування, спікер може обійти їх, покладаючись на підтримку демократів, додає Bloomberg.

“Ключом до завершення нашої роботи цього тижня буде двопартійна співпраця в обох палатах”, − сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Короткостроковий пакет має на меті дати законодавцям час для завершення переговорів щодо річного фінансування на фінансовий рік, який розпочався 1 жовтня. Лідери обох партій домовилися про обмеження витрат у 1,66 трильйона доларів у рік, але все ще обговорюють, як розподілити гроші між урядовими департаментами та програмами. Вони також мають розглянути консервативні вимоги долучити до законопроєктів такі питання, як обмеження імміграції та абортів.

Минулої неділі стало відомо, що лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування уряду США, щоб запобігти припиненню роботи уряду наприкінці наступного тижня.

Шумер і Джонсон оголосили раніше про досягнення згоди щодо показників витрат в розмірі 1,59 трильйона доларів, що стало першим кроком у процесі фінансування уряду. Спікер Палати представників зазначив, що загальна цифра включає 886 мільярдів доларів на оборону та 704 мільярди доларів на необоронні витрати. За даними Шумера, витрати, не пов’язані з обороною, становитимуть 772,7 мільярда доларів.

Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні