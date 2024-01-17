США визнали хуситів терористами

Сьогодні, у відповідь на триваючі загрози та напади, США оголосили про визнання хуситів глобальними терористами із особливого списку.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це визнання є важливим інструментом для перешкоджання фінансуванню хуситського тероризму, подальшого обмеження їхнього доступу до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності за свої дії.
Втім, якщо хусити припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переглянуть це визнання.
Визнання хуситів терористами набуде чинності через 30 днів. Мета цього - забезпечення надійного гуманітарного відокремлення хуситів від народу Ємену.
“Ми посилаємо чітке повідомлення: комерційні поставки в єменські порти, на які єменський народ покладається для отримання продовольства, ліків і палива, повинні продовжуватися і на них не поширюються наші санкції”, - підкреслив Салліван, і додав, що виключення стосуються також продуктів харчування, медикаментів і гуманітарної допомоги.
В Білому домі нагадали, що протягом останніх місяців єменські бойовики хусити здійснили безпрецедентні напади на військові сили США і міжнародні морські судна, що діють у Червоному морі та Аденській затоці.
“Ці напади відповідають хрестоматійному визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства”, - зазначив радник з національної безпеки.
- США вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі.
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Після цього президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.
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У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
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Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
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Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
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ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
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У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.