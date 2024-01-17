США визнали хуситів терористами

Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.

Сьогодні, у відповідь на триваючі загрози та напади, США оголосили про визнання хуситів глобальними терористами із особливого списку.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це визнання є важливим інструментом для перешкоджання фінансуванню хуситського тероризму, подальшого обмеження їхнього доступу до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності за свої дії.

Втім, якщо хусити припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переглянуть це визнання.

Визнання хуситів терористами набуде чинності через 30 днів. Мета цього - забезпечення надійного гуманітарного відокремлення хуситів від народу Ємену.

“Ми посилаємо чітке повідомлення: комерційні поставки в єменські порти, на які єменський народ покладається для отримання продовольства, ліків і палива, повинні продовжуватися і на них не поширюються наші санкції”, - підкреслив Салліван, і додав, що виключення стосуються також продуктів харчування, медикаментів і гуманітарної допомоги.

В Білому домі нагадали, що протягом останніх місяців єменські бойовики хусити здійснили безпрецедентні напади на військові сили США і міжнародні морські судна, що діють у Червоному морі та Аденській затоці.

“Ці напади відповідають хрестоматійному визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства”, - зазначив радник з національної безпеки.