Косово очікує на отримання від США протитанкових ракет Javelin, Сербія “розчарована”

Косово очікує на отримання від США протитанкових ракет Javelin, які дозволять посилити захист балканської країни, пише Bloomberg.
Міністр оборони Еюп Македончі розповів, що Державний департамент США 11 січня підтримав надання Косово озброєння на 75 мільйонів доларів. Він упевнений, що Конгрес схвалить постачання зброї. Домовленість також передбачає навчання сил безпеки Косово.
“Всі ці системи купуються для того, щоб створити достатні можливості для захисту Косова у разі вторгнення чи будь-якої іншої загрози”, − сказав Македончі.
Угода з США про озброєння включає 246 ракети Javelin і 24 пускові установки, а також інше, необхідне обладнання. Постачання забезпечить спільне підприємство американських компаній Lockheed Martin і Raytheon Missile Systems. Зазначимо, ракети Javelin набули популярності у війні України з Росією.
Угода про купівлю зброї викликала протест з боку сербської влади й може посилити напруженість у відносинах між двома країнами.
Президент Сербії Александр Вучич після зустрічі з послом США Крістофером Гіллом у Белграді минулого тижня назвав продаж зброї Косову “великим розчаруванням”. “Але наша країна разом зі США працюватиме над збереженням сербсько-американських відносин”, − заявив він.
Що було раніше
- Напруженість між Косово і Сербією досягла піку після 24 вересня, коли озброєна група з приблизно 30 сербських бойовиків вступила в одноденну перестрілку з косовською поліцією. Унаслідок загинуло четверо осіб, зокрема поліцейський – етнічний албанець. Македончі заявив, що напад підтримали сербські “державні структури” підтримали напад, маючи на меті “насильницьку анексію” частин північного Косова, де домінують серби.
- Сербія заперечує свою причетність та відкидає звинувачення у плануванні вторгнення, заявивши, що вона працює з миротворчими силами НАТО в Косові для послаблення напруженості та підвищення безпеки.
- На початку січня Bloomberg писав, що Сербія і Косово врегулювали суперечку щодо автомобільних номерних знаків. Вирішення цього конфлікту є умовою приєднання країн до Європейського союзу, чого прагнуть обидва уряди.
- Косово − колишня сербська провінція. Війна 1998-1999 років у Косові, де більшість становлять етнічні албанці, вибухнула, коли вони повстали проти правління Сербії. Белград відповів жорстокими репресіями. Загинуло близько 13 000 людей, переважно етнічних албанців. У 1999 році військове втручання НАТО змусило Сербію залишити територію провінції. Косово проголосило незалежність у 2008 році, яку Сербія не визнала.