Косово очікує на отримання від США протитанкових ракет Javelin, Сербія “розчарована”

Угоду про купівлю озброєння на 75 мільйонів доларів підтримав Державний департамент Сполучених Штатів.

Косово очікує на отримання від США протитанкових ракет Javelin, які дозволять посилити захист балканської країни, пише Bloomberg.

Міністр оборони Еюп Македончі розповів, що Державний департамент США 11 січня підтримав надання Косово озброєння на 75 мільйонів доларів. Він упевнений, що Конгрес схвалить постачання зброї. Домовленість також передбачає навчання сил безпеки Косово.

“Всі ці системи купуються для того, щоб створити достатні можливості для захисту Косова у разі вторгнення чи будь-якої іншої загрози”, − сказав Македончі.

Угода з США про озброєння включає 246 ракети Javelin і 24 пускові установки, а також інше, необхідне обладнання. Постачання забезпечить спільне підприємство американських компаній Lockheed Martin і Raytheon Missile Systems. Зазначимо, ракети Javelin набули популярності у війні України з Росією.

Фото: Генштаб ЗСУ Фото ілюстративне

Угода про купівлю зброї викликала протест з боку сербської влади й може посилити напруженість у відносинах між двома країнами.

Президент Сербії Александр Вучич після зустрічі з послом США Крістофером Гіллом у Белграді минулого тижня назвав продаж зброї Косову “великим розчаруванням”. “Але наша країна разом зі США працюватиме над збереженням сербсько-американських відносин”, − заявив він.

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