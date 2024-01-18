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Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу

Поліція арештувала будівлю за ймовірні порушення будівельних норм/

Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу

Італія конфіскувала розкішний курорт, який раніше належав російському артисту балету Рудольфу Нурієву на приватному архіпелазі біля узбережжя Амальфі на півдні країни.

Про це пише Reuters.

Поліція арештувала будівлю за ймовірні порушення будівельних норм, повідомила прокуратура в четвер.

Зірка балету Нурієв, володів вражаючим архіпелагом Сіренусас або Галлос, що стоїть перед Позітано, до своєї смерті в 1993 році.

Пізніше його резиденцію перетворили на топовий туристичний напрямок, а ціни на тижневе перебування починаються від 300 000 доларів США.

Прокуратура Салерно заявила, що поліція арештувала весь об'єкт, розташований на найбільшому з трьох островів архіпелагу, Галло-Лунго, через нібито несанкціоноване будівництво басейнів, спа-центру, вертолітного майданчика та інших об'єктів.

Весь архіпелаг є частиною природного заповідника.

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