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Естонія не продовжить посвідки на проживання митрополита РПЦ Євгена через загрозу безпеці країни

Клірик у публічних виступах підтримує дії країни-агресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження. Термін закінчення дії посвідки на проживання закінчується 6 лютого.

Естонія не продовжить посвідки на проживання митрополита РПЦ Євгена через загрозу безпеці країни
Валерій Решетніков (митрополит РПЦ Євгеній)
Фото: Tatjana Novikova-Pidvossotskaja / orthodox.ee

Естонія не продовжить посвідки на проживання глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого у світі як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці Естонії. 

Про це повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії, передає Delfi. 

Громадянин Російської Федерації Валерій Решетніков надав до Департаменту поліції та прикордонної охорони заяву про продовження посвідки на проживання, яку Департамент поліції та прикордонної охорони не продовжить. Термін закінчення дії посвідки на проживання закінчується 6 лютого, після чого він повинен залишити Естонію. 

"Держава прийняла рішення відмовити в продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетников у своїй публічній діяльності, у тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження, що робилися йому раніше," - пояснив керівник бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрек Ару. 

Серед іншого, представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетниковим і пояснили йому, що слід припинити виправдання воєнних дій Росії та кремлівського режиму у громадській діяльності. 

Незважаючи на винесені раніше попередження, Решетников не змінив риторику. Тому Решетников визнаний таким, що становить загрозу безпеці держави.

Була взята до уваги діяльність Решетнікова як представника Московського Патріархату в Естонії, його публічні виступи та висловлювання, а також їхній вплив на внутрішню безпеку країни. 

Решетников проживав в Естонії на підставі посвідки на проживання терміном дії чотири роки. Йому видавали посвідку на проживання на укорочений термін, тобто двічі на два роки. Останнє продовження посвідки на проживання Решетнікова було два роки тому, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні. Близьких родичів в Естонії він не має.

Зазначається, що це рішення ніяк не торкається Естонської Православної Церкви Московського Патріархату і віруючих.

Тим часом уряд Естонії планує припинити фінансування російськомовної освіти. Прем'єрка заявила, що уряд не має наміру русифікувати естонських дітей.

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