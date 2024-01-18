В Еквадорі вбили прокурора, який розслідував напад на телестудію

Прокурора, який розслідував напад на телестудію в Еквадорі минулого тижня, вбили, пише BBC.
Сесара Суареса застрелили у портовому місті Гуаякіль у провінції Гуаяс, повідомив генеральний прокурор.
Водночас невідомо, чи смерть Суареса пов'язана з його розслідуванням нападу на телевізійну станцію.
Під час драматичного інциденту минулого тижня в студію громадського телеканалу ТЦ під час прямого ефіру увірвалися люди в масках і погрожували їм зброєю. Один оператор отримав вогнепальне поранення в ногу, а іншому зламали руку.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що Суареса застрелили в автомобілі біля його офісу. На неперевірених кадрах у соцмережах також видно автомобіль із кульовими дірками у вікні.
В інтерв'ю газеті El Universo за день до смерті Суарес розповів, що йому не дали поліцейський захист попри допит 13 осіб, заарештованих після нападу на телестанцію.
- Його вбивство стало останнім у сплеску насильницьких інцидентів у всьому Еквадорі, унаслідок яких з в'язниці втекли два лідери банди, сотні тюремних охоронців узяли в заручники, а в кількох містах сталися вибухи.
- У відповідь президент Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на 60 днів і наказав військовим “нейтралізувати” 22 збройні групи, які він назвав терористичними організаціями.