Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена через незадекларований годинник

Арнольду Шварценеггеру загрожує кримінальний розгляд через те, що він не задекларував годинник після прибуття до Німеччини, пише CNN з посиланням на пресслужбу Мюнхенської митниці.

Йдеться про годинник швейцарського люксового бренду Audemars Piguet.

Колишнього губернатора Каліфорнії і кінозірку затримали на три години в аеропорту Мюнхена.

“Арнольда сьогодні затримали на три години в аеропорту Мюнхена за те, що він подорожував з годинником, який він, можливо, завтра виставить на благодійному аукціоні у Кітцбюелі (в Австрії)”, − пише видання.

CNN пише, що від Шварценеггера не вимагали заповнити декларацію, і він чесно відповідав “на кожне питання митників”.

Актор погодився попередньо сплатити потенційні податки за годинник.

“У банкоматі, до якого його привели, був надто низький ліміт, і банк був закритий. Офіцер приніс новий автомат для кредитних карток, який працював”, − йдеться у матеріалі.