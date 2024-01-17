Ексрадник Меркель сподівається, що Німеччина зможе надати Україні ракети Taurus

Німеччина може ухвалити рішення про надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні не пізніше, ніж через місяць. Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.
"Я сподіваюся, що найпізніше це станеться на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться через місяць", – зазначив Гойсґен.
Ексрадник колишньої канцлерки Ангели Меркель додає, що ситуація з постачанням далекобійних ракет може бути подібною із наданнямтанків Leopard 2.
"Ви можете пам’ятати, що коли точилися дебати щодо танків Leopard, тоді теж неохоче до цього спочатку поставилися, але зрештою змінили думку і таки надали Україні ці важливі танки", – додає він.
Сам політик підкреслив, що вважатиме надання ракет Taurus "важливим доповненням арсеналу ЗСУ".
Питання про надання Україні ракет Taurus уряд Німеччини може розглянути вже 17 січня. Відповідну пропозицію планує внести опозиційний блок ХДС/ХСС.
Для чого Україні ракети Taurus
- Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.
- Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
- Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні. Так, у листопаді минулого року Бундестаг не ухвалив такого рішення. Хоча перед цим активісти розпочинали збір підписів під петицією із закликом до влади передати Україні ракети Taurus.
- 3 січня 2024 року, після кількох ракетних атак росіян, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін наразі не ухвалив рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Він наголосив, що ФРН засуджує масовані ракетні обстріли РФ проти України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.
- Голова опозиційної партії Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц впевнений, що Taurus можуть знищити Кримський міст.