Ексрадник Меркель сподівається, що Німеччина зможе надати Україні ракети Taurus

Далекобійні ракети можуть надати не пізніше, ніж через місяць.

Німеччина може ухвалити рішення про надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні не пізніше, ніж через місяць. Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я сподіваюся, що найпізніше це станеться на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться через місяць", – зазначив Гойсґен.

Ексрадник колишньої канцлерки Ангели Меркель додає, що ситуація з постачанням далекобійних ракет може бути подібною із наданнямтанків Leopard 2.

"Ви можете пам’ятати, що коли точилися дебати щодо танків Leopard, тоді теж неохоче до цього спочатку поставилися, але зрештою змінили думку і таки надали Україні ці важливі танки", – додає він.

Сам політик підкреслив, що вважатиме надання ракет Taurus "важливим доповненням арсеналу ЗСУ".

Питання про надання Україні ракет Taurus уряд Німеччини може розглянути вже 17 січня. Відповідну пропозицію планує внести опозиційний блок ХДС/ХСС.

Для чого Україні ракети Taurus