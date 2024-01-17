Apple обігнав Samsung як найбільший у світі виробник смартфонів

На американського телефонного гіганта припало більше п’ятої частини телефонів, відвантажених минулого року.

Зараз Apple займає левову частку світового ринку смартфонів, витіснивши Samsung з першого місця вперше за 12 років, пише BBC.

За даними Міжнародної корпорації даних (IDC), на американського телефонного гіганта припало більше п’ятої частини телефонів, відвантажених минулого року.

Samsung зайняв 19,4% частки ринку, далі йдуть китайські виробники телефонів Xiaomi, OPPO і Transsion.

Продажі смартфонів падають, оскільки багато людей купили нові телефони під час пандемії коронавірусу.

IDC повідомляє, що торік продали майже 1,2 мільярда смартфонів, що на 3% менше, ніж торік. Це найменша кількість проданих товарів за десятиліття, і багато споживачів суттєво зменшують витрати через економічні труднощі та високі процентні ставки. Експерти ж прогнозують відновлення ринку цього року.

Apple, яка минулого року продала понад 234 мільйони телефонів, є переможцем. Компанія є єдиним гравцем у трійці лідерів на ринку смартфонів, який щорічно демонструє позитивне зростання.

“І все це попри посилення регуляторних проблем і відновлення конкуренції з боку Huawei в Китаї, її найбільшому ринку", − зазначають в IDC.

BBC додає, що нещодавно компанія Huawei досягла успіхів у виробництві власних мікросхем після того, як їй заборонили купувати чіпи, виготовлені за технологією США через санкції Вашингтона.

Попит на преміум-смартфони Apple стимулюють також пропозиції обміну старими моделями і плани безвідсоткового фінансування.

Зі свого боку південнокорейський гігант електроніки Samsung попередив, що його спад буде більшим, ніж очікувалося, оскільки світовий попит на побутову електроніку залишається слабким. Компанії складають конкуренцію дешевші моделі Android, включно з Transsion і Xiaomi, які отримують підтримку як від економних споживачів, так і від ринків, що розвиваються.

В IDC також заявили, що для ринку смартфонів розпочинається “дуже цікавий час”, оскільки все більша кількість постачальників Android-пристроїв розколює ринок, а клієнти все частіше віддають пріоритет “складеним телефонам” та можливостям штучного інтелекту.