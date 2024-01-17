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Уряд Норвегії виділяє понад 170 млн євро на збільшення потужностей оборонної промисловості

Половина суми піде на проєкти на заводі Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. 

Уряд Норвегії виділяє понад 170 млн євро на збільшення потужностей оборонної промисловості
Боєприпаси калібру 155 мм до гаубиці м777
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Уряд Норвегії прийняв рішення про виділення понад 170 млн євро (2 млрд крон) на збільшення виробничих потужностей в норвезькій оборонній промисловості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд Норвегії.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре та міністр оборони Бйорн Арілд Грам відвідали сьогодні завод Nammo в Раусфосс.

"Один мільярд крон піде на конкретні проєкти на заводі Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Ще один мільярд виділено на інші проєкти в норвезькій оборонній промисловості", – розповів прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що війна в Україні призвела до потреби у великій кількості боєприпасів. 

Перед тим уряд Норвегії виділив близько 1 млрд норвезьких крон (85 млн євро) на збільшення норвезьких виробничих потужностей через співфінансування т. зв. проєктів ASAP. Отже, загальна сума підтримки виробництва наразі сягає 3 млрд норвезьких крон.

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від підприємств своєї оборонної промисловості Україні.

  • Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив про нову фінансову допомогу Україні. Також він додав, що його держава передасть додаткові системи протиповітряної оборони. А у 2024-му надаватиме пряму економічну підтримку критичним послугам в Україні. Також країна намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби ППО.

  • Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.

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