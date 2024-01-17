Уряд Норвегії виділяє понад 170 млн євро на збільшення потужностей оборонної промисловості

Уряд Норвегії прийняв рішення про виділення понад 170 млн євро (2 млрд крон) на збільшення виробничих потужностей в норвезькій оборонній промисловості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд Норвегії.
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре та міністр оборони Бйорн Арілд Грам відвідали сьогодні завод Nammo в Раусфосс.
"Один мільярд крон піде на конкретні проєкти на заводі Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Ще один мільярд виділено на інші проєкти в норвезькій оборонній промисловості", – розповів прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Він зазначив, що війна в Україні призвела до потреби у великій кількості боєприпасів.
Перед тим уряд Норвегії виділив близько 1 млрд норвезьких крон (85 млн євро) на збільшення норвезьких виробничих потужностей через співфінансування т. зв. проєктів ASAP. Отже, загальна сума підтримки виробництва наразі сягає 3 млрд норвезьких крон.
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