Уряд Норвегії виділяє понад 170 млн євро на збільшення потужностей оборонної промисловості

Половина суми піде на проєкти на заводі Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.

Уряд Норвегії прийняв рішення про виділення понад 170 млн євро (2 млрд крон) на збільшення виробничих потужностей в норвезькій оборонній промисловості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд Норвегії.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре та міністр оборони Бйорн Арілд Грам відвідали сьогодні завод Nammo в Раусфосс.

"Один мільярд крон піде на конкретні проєкти на заводі Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Ще один мільярд виділено на інші проєкти в норвезькій оборонній промисловості", – розповів прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що війна в Україні призвела до потреби у великій кількості боєприпасів.

Перед тим уряд Норвегії виділив близько 1 млрд норвезьких крон (85 млн євро) на збільшення норвезьких виробничих потужностей через співфінансування т. зв. проєктів ASAP. Отже, загальна сума підтримки виробництва наразі сягає 3 млрд норвезьких крон.

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від підприємств своєї оборонної промисловості Україні.