Уряд Норвегії дозволив прямий продаж зброї та оборонної продукції в Україну

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від підприємств своєї оборонної промисловості Україні, передає "Європейська правда".

Відповідні зміни набули чинності 1 січня 2024 року.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейд наголосив, що підтримка нашої держави важлива для норвезької та європейської безпеки.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни РФ, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що... війна може продовжитись. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну", – сказав Ейд.

Під час продажу є одна умова - експорт має відповідати вимогам щодо перевірених потреб та контролю кінцевого користувача. Експортні ліцензії надаватимуть лише в індивідуальному порядку, їх ретельно оцінюватимуть. Контроль і надалі відбуватиметься у суворих та відповідальних рамках, відповідно до норвезьких правил експортного контролю

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам зазначив, що ця зміна означає, що "ми захищаємо фундаментальні інтереси політики оборони і безпеки Норвегії разом з нашими союзниками".

"Уряд використовує низку інструментів, щоб сприяти важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації у сфері політики безпеки", – додав Грам.

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