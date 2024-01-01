Уряд Норвегії дозволив прямий продаж зброї та оборонної продукції в Україну

Уряд Норвегії вирішив дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від підприємств своєї оборонної промисловості Україні, передає "Європейська правда".
Відповідні зміни набули чинності 1 січня 2024 року.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейд наголосив, що підтримка нашої держави важлива для норвезької та європейської безпеки.
"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни РФ, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що... війна може продовжитись. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну", – сказав Ейд.
Під час продажу є одна умова - експорт має відповідати вимогам щодо перевірених потреб та контролю кінцевого користувача. Експортні ліцензії надаватимуть лише в індивідуальному порядку, їх ретельно оцінюватимуть. Контроль і надалі відбуватиметься у суворих та відповідальних рамках, відповідно до норвезьких правил експортного контролю
Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам зазначив, що ця зміна означає, що "ми захищаємо фундаментальні інтереси політики оборони і безпеки Норвегії разом з нашими союзниками".
"Уряд використовує низку інструментів, щоб сприяти важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації у сфері політики безпеки", – додав Грам.
Що відомо про допомогу Норвегії для України
- Минулого місяця Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення.
- Опісля на спільній пресконференції норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив про нову фінансову допомогу Україні. Також він додав, що його держава передасть додаткові системи протиповітряної оборони. А у 2024-му надаватиме пряму економічну підтримку критичним послугам в Україні. Також країна намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби ППО.
- Також Зеленський у межах візиту обговорив із норвезькими парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю.
- Крім того, Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.