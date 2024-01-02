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​Біля трьох тисяч вантажівок стоять у чергах на польсько-українському кордоні через протести

Найбільше вантажівок стоїть навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

​Біля трьох тисяч вантажівок стоять у чергах на польсько-українському кордоні через протести
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

На кордоні України та Польщі через польські протести перед пунктами пропуску у чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок. Зокрема, є череги через перекритий рух біля пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ". 

"За інформацією польських прикордонників, станом на ранок, 1620 вантажівок стоять у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", – повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

Також Демченко нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині - Медика», але черги залишаються – очікують на перетин кордону 1200 вантажівок.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат - до збільшення черг.

Як пише видання, станом на ранок, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 200 вантажівок.

На пунктах пропуску із Угорщиною черги відсутні.

З Румунією, станом на ранок, в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікували на проїзд 420 вантажівок.

  • Польські перевізники перекрили проїзд до пунктів проуску ще 6 листопада 2023 року. Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
  • Прем'єр Польщі Дональд Туск впевнений, що країна близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону, та спершу глава уряду Польщі пропонує обговорити питання Володимиру Зеленському.
  • Детально про блокаду у матеріалі Lb.ua: Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?
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