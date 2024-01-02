В Ізраїлі Верховний суд скасував закон Нетаньягу про обмеження повноважень суддів

Верховний суд Ізраїлю скасував спірний закон, спрямований на ослаблення повноважень суддів. Це стало поразкою для правої коаліції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, пише Bloomberg.

Суд, який вперше засідав з усіма 15 суддями, скасував 8 голосами проти 7 закон, ухвалений парламентом у липні. Документ, зокрема, забороняв суддям скасовувати рішення уряду як “необґрунтовані”.

“Це історичний день – масштабна громадська перемога тих, хто прагне демократії. Уряду та міністрам, які намагалися звільнитися від верховенства закону, показали, що в Єрусалимі є судді. Що таке демократія і що існує розподіл влади”, − йдеться у заяві ліберального “Руху за якісний уряд”.

Суд постановив, що “поправка завдає серйозної та безпрецедентної шкоди основним характеристикам Ізраїлю як демократичної держави”.