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В Ізраїлі Верховний суд скасував закон Нетаньягу про обмеження повноважень суддів

Це стало поразкою для правої коаліції прем'єр-міністра.

В Ізраїлі Верховний суд скасував закон Нетаньягу про обмеження повноважень суддів
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Ізраїлю скасував спірний закон, спрямований на ослаблення повноважень суддів. Це стало поразкою для правої коаліції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, пише Bloomberg.

Суд, який вперше засідав з усіма 15 суддями, скасував 8 голосами проти 7 закон, ухвалений парламентом у липні. Документ, зокрема, забороняв суддям скасовувати рішення уряду як “необґрунтовані”.

“Це історичний день – масштабна громадська перемога тих, хто прагне демократії. Уряду та міністрам, які намагалися звільнитися від верховенства закону, показали, що в Єрусалимі є судді. Що таке демократія і що існує розподіл влади”, − йдеться у заяві ліберального “Руху за якісний уряд”. 

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Суд постановив, що “поправка завдає серйозної та безпрецедентної шкоди основним характеристикам Ізраїлю як демократичної держави”.

  • Закон був схвалений як поправка до Основного закону та став першим із низки судових змін, обіцяних урядом наприкінці грудня 2022 року. 
  • Реформа викликала критику з боку Білого дому. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб протестувати проти запланованих змін або підтримати їх. Верховний суд Ізраїлю розпочав розгляд скарги на закон ще торік у вересні.
  • Війна поклала край цим протестам і переключила увагу нації на зовнішні загрози, однак внутрішні розбіжності у країні все ще існують.
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