Керівна коаліція, яка має більшість крісел у Кнесеті, тепер зможе завжди обходити заборони судової влади та безперешкодно приймати або скасовувати будь-які закони.

Парламент Ізраїлю схвалив законопроєкт, який обмежить можливість суддів скасовувати рішення та призначення уряду.

Про це пише Bloomberg.

Цей крок є частиною ширшого плану керівної коаліції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу щодо обмеження влади судової влади, зазначає видання.

Опозиція, яка має 56 депутатів проти 64 депутатів коаліції, залишила пленум на знак протесту і не була присутня на голосуванні. Це дозволило уряду ухвалити закон.

Як пише BBC, ізраїльська преса наголошує, що в останній момент на реформу виступив навіть міністр оборони країни Йоав Галант, якого опозиція називала “голосом розуму” у стані ультраправого уряду.

Міністр юстиції Ярів Левін заявив, що, проголосувавши за судову реформу, парламентарі зробили “перший крок в історичному процесі виправлення судової системи та відновлення повноважень, які протягом багатьох років були відібрані в уряду та Кнесета”.

Біля будівлі Кнесета з самого ранку зібралося близько 20 тисяч противників судової реформи. Поліція стягнула до місця водомети та перекрила підходи. На момент початку голосування 19 осіб було заарештовано.

Сто найбільших бізнесів Ізраїлю оголосили страйк. Президент країни Ісаак Герцог, який провів минулу ніч у переговорах з представниками правлячої коаліції та опозиції, заявив, що Ізраїль перебуває в режимі надзвичайної ситуації. Прем'єр Нетаньягу буквально напередодні переніс операцію на серці, але все ж таки прибув до будівлі Кнесета, за деякими даними, − з кардіостимулятором. Президент США Джо Байден закликав його відкласти голосування та постаратися досягти прийнятної угоди з опозицією.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і міністр юстиції Ярів Левін у Ксенеті, 24 липня 2023 року

Багато ізраїльських експертів вважають, що судова реформа, яка по суті означає повну концентрацію влади в руках уряду, ускладнить відносини Ізраїлю із західними партнерами та відлякає міжнародних інвесторів.

Мета судової реформи – обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі через відсутність Конституції виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади. Поправки передбачають, що будь-яке вето Верховного суду може бути подолано простою парламентською більшістю у 61 голос. Іншими словами, правляча коаліція, яка якраз і має більшість крісел у Кнесеті, тепер зможе завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно приймати або скасовувати будь-які закони.

З лютого до квітня цього року мільйони ізраїльтян виходили на вулиці міст, протестуючи проти судової реформи уряду.