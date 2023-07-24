Туреччина у жовтні розгляне вступ Швеції до НАТО, - Ердоган

Парламент Туреччини розгляне ратифікацію вступу Швеції до НАТО одразу після завершення літніх канікул.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hurriyet.

Він нагадав, що у спільній заяві за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі було визначено кроки, які необхідно зробити для членства Швеції в Альянсі.

"З відкриттям нашого парламенту 1 жовтня ми зробимо свій внесок. Ми не сумніваємося, що наші депутати зроблять усе, що вимагають інтереси нашої країни, відповідно до своєї совості", - заявив Ердоган.

Швеція ще минулого року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

Нагадаємо, що восени Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.