​Кулеба: "Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну"

Голова МЗС прокоментував заяви президента РФ про Сталіна та його погрози Польщі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував спроби російського керівництва посварити Україну з Польщею.

"Спроби російського диктатора Володимира Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну", - написав він у Twitter.

Кулеба зазначив, що на відміну від Росії, Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму та неповаги до міжнародного права.

Нагадаємо, 21 липня Путін заявив, що західні землі Польща отримала "завдяки позиції Сталіна". Крім того, він звинуватив Польщу у підготовці збройної агресії проти Білорусі.

Після цих заяв МЗС Польщі викликало посла РФ Сергія Андрєєва. Йому наголосили, що "псевдоісторичні аргументи, спроби відбілити воєнного злочинця, такого як Сталін, іншим злочинцем, таким, як Путін, є дією, яку Польща розцінює як спробу спровокувати ескалацію".