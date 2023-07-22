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Польща не пустила до країни російську тенісистку через підтримку Путіна

Росіянка знаходиться у списку персон нон грата.

Польща не пустила до країни російську тенісистку через підтримку Путіна
Віра Звонарьова
Фото: Вікіпедія

Прикордонна служба Польщі не впустила до країни російську тенісистку Віру Звонарьову.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі. 

21 липня Віра Звонарьова за візою, виданою Францією, намагалася потрапити до Польщі рейсом Белград – Варшава. Після прильоту із Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена, а сьогодні після 12:00 вилетіла в Подгорицю.

Росіянка знаходиться у списку осіб, перебування яких є небажаним на території Республіки Польща, прикордонна служба не пропустила з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

Зазначається, що Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, не пускаючи до країни людей, які підтримують дії Росії та Білорусі.

Віра Звонарьова – російська професіональна тенісистка, триразова переможниця турнірів Великого шолома в парній грі й дворазова в міксті, бронзова олімпійська медалістка.

24-30 липня у Варшаві вона мала взяти участь в турнірі WTA.

Нагадаємо, минулого тижня Польща затримала ще одного члена російської шпигунської мережі. Загалом у межах розслідування заарештовано до 15 осіб.

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