Загалом у межах розслідування заарештовано до 15 осіб.

Польща затримала ще одного члена російської шпигунської мережі, довівши загальну кількість осіб, заарештованих у ході розслідування, до 15 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський, пише Reuters.

Польща − центр військових поставок Заходу в Україну. Варшава каже, що стала головною мішенню для російських шпигунів, і звинувачує Москву в спробі дестабілізувати ситуацію.

“Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, який працював на російську розвідку”, – зазначив Камінський.

Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами. Йому систематично платили росіяни.

У червні Польща затримала російського професійного хокеїста за звинуваченням у шпигунстві.

У березні країна заявила, що зламала російську шпигунську мережу та затримала дев'ятьох осіб, як, готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України.

Нагадаємо, як повідомило Deutsche Welle із посиланням на дані німецької контррозвідки, Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером (Збройні Сили Німеччини).