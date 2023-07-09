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Президент ПАР підтвердив, що саміт БРІКС відбудеться "фізично"

Нині його учасники завершують обговорення формату заходу.

Президент ПАР підтвердив, що саміт БРІКС відбудеться "фізично"
Сиріл Рамафоса
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що наступного місяця саміт БРІКС, на який був запрошений президент Росії Володимир Путін, відбудеться фізично.

Про це повідомляє MSN.

"Ми збираємося провести «фізичний» саміт БРІКС. Усі ми прагнемо провести саміт, на якому ми зможемо дивитися один на одного. «Фізичного» саміту ми не проводили майже три роки. Цей не буде віртуальним", - сказав Рамафоса.

Він додав, що саміт "точно відбудеться", і що нині його учасники завершують обговорення формату заходу.

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Нагадаємо, саміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР) запланований на 22-24 серпня. 

Південна Африка як підписант Міжнародного кримінального суду зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він візьме участь у заході.

17 березня відділення попереднього провадження МКС видало ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

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