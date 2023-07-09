Франція посилить військову підтримку України, - Колонна

Також Франція разом із низкою союзників працюють над гарантіями безпеки для України.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна посилить військову підтримку України та запевнила, що Париж вже готує нові постачання.

Про це Колонна заявила в інтерв'ю RFI.

Відповідаючи на запитання, чи готова Франція продовжувати підтримувати Україну в майбутньому, зокрема, шляхом надання наступальної зброї чи підготовки пілотів, Колонна сказала "Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься".

"Готуються нові постачання військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною", – наголосила міністерка.

За її словами, йдеться насамперед про те, щоб в "дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від російської агресії, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії".

Крім того, додала Колонна, Франція разом із низкою союзників працюють над гарантіями безпеки для України, які, ймовірно, будуть оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі. Глава французького МЗС наголосила, що гарантії безпеки будуть надані Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до Альянсу.

Нагадаємо, що Франція передала прокурорам України обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів росіян.