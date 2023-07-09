Франція посилить військову підтримку України, - Колонна

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна посилить військову підтримку України та запевнила, що Париж вже готує нові постачання.
Про це Колонна заявила в інтерв'ю RFI.
Відповідаючи на запитання, чи готова Франція продовжувати підтримувати Україну в майбутньому, зокрема, шляхом надання наступальної зброї чи підготовки пілотів, Колонна сказала "Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься".
"Готуються нові постачання військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною", – наголосила міністерка.
За її словами, йдеться насамперед про те, щоб в "дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від російської агресії, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії".
Крім того, додала Колонна, Франція разом із низкою союзників працюють над гарантіями безпеки для України, які, ймовірно, будуть оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі. Глава французького МЗС наголосила, що гарантії безпеки будуть надані Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до Альянсу.
Нагадаємо, що Франція передала прокурорам України обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів росіян.