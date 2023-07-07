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Генсек ООН виступив проти використання касетних боєприпасів

Перед тим США ухвалили рішення направити такі боєприпаси в Україну.

Генсек ООН виступив проти використання касетних боєприпасів
Фото: EPA/UPG

Глава ООН Антоніу Гутерріш виступає проти використання касетних боєприпасів.

Про це повідомляє CNN.

“Генеральний секретар підтримує Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка, як ви знаєте, була прийнята 15 років тому, і він хоче, щоб країни дотримувалися умов цієї конвенції”, - сказав заступник речника Фархан Хак.

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Відповідно, додав Хак, Гутерріш не хоче, щоб касетні боєприпаси використовувались на полі бою.

Як раніше повідомлялось, президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.

Перед тим Київ запевнив партнерів щодо того, як він використовуватиме боєприпаси. США, в свою чергу, відправлять версію боєприпасів, яка має знижену "кількість боєприпасів, що не розірвалися".

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