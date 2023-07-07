Генсек ООН виступив проти використання касетних боєприпасів

Перед тим США ухвалили рішення направити такі боєприпаси в Україну.

Глава ООН Антоніу Гутерріш виступає проти використання касетних боєприпасів.

Про це повідомляє CNN.

“Генеральний секретар підтримує Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка, як ви знаєте, була прийнята 15 років тому, і він хоче, щоб країни дотримувалися умов цієї конвенції”, - сказав заступник речника Фархан Хак.

Відповідно, додав Хак, Гутерріш не хоче, щоб касетні боєприпаси використовувались на полі бою.

Як раніше повідомлялось, президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.

Перед тим Київ запевнив партнерів щодо того, як він використовуватиме боєприпаси. США, в свою чергу, відправлять версію боєприпасів, яка має знижену "кількість боєприпасів, що не розірвалися".