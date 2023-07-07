Вони здійснили рейд в окуповане місто Наблус на Західному березі річки Йордан.

Під час ізраїльського рейду у місті Наблус на Західному берегу загинуло двоє палестинців

Ізраїльські сили безпеки в п'ятницю вбили двох палестинців, які цього тижня відкрили стрілянину по поліцейських.

Про це повідомили ізраїльські військові, пише Reuters.

За словами військових, ізраїльські сили здійснили рейд в окуповане місто Наблус на Західному березі річки Йордан, і "обидва терористи були вбиті унаслідок перестрілки".

Палестинське інформаційне агентство WAFA повідомило, що ізраїльські війська оточили будинок, де вони сховалися, і чоловіків “стратили”.

Озброєне крило Народного фронту визволення Палестини, основної фракції в Організації визволення Палестини, заявило, що обидва чоловіки є його членами та вони напали на ізраїльську поліцію.

Рейд у Наблусі відбувся після дводенної ізраїльської операції на початку цього тижня в густонаселеному таборі біженців у Джаніні на Західному березі. Ізраїльські військові заявили, що вони завдали удару по інфраструктурі та складах зброї палестинських бойовиків.

Дванадцятьох палестинців, більшість з яких є бойовиками, вбили і близько 100 поранили у ході вторгнення, яке почалося з нічних ударів безпілотників, після яких відбулася зачистка за участю понад 1000 військовослужбовців.

Фото: EPA/UPG Під час ізраїльського рейду у місті Наблус на Західному берегу загинуло двоє палестинців

Під час рейду було пошкоджено будинки, зруйновано вулиці та спалено автомобілі, а тисячох людей евакуювали з табору біженців. Ізраїль заявляє, що усі вбиті палестинці були комбатантами. Вбили також одного ізраїльського солдата.

Операція в Джаніні була найінтенсивнішою за два десятиліття, заявили у Близькосхідному агентстві ООН з допомоги палестинським біженцям та організації робіт.

Нагадаємо, палестинські сили випустили зі смуги Гази пʼять ракет на Ізраїль на тлі початку виведення ізраїльських сил із Джаніна, де вони проводили "контртерористичну операцію". Ракети перехопили, а Ізраїль заявив, що у відповідь на атаку вдарив авіацією по підземному виробництву озброєння в Газі.